Governo sanciona lei que levará energia elétrica limpa às comunidades isoladas

Foto: Diego Gurgel/Secom

Buscando oferecer energia elétrica limpa às comunidades residentes em áreas afastadas, o governador Gladson Cameli sancionou nesta quarta-feira, 20, a Lei nº 4.280, pela qual fica instituído o Programa Mais Luz para o Acre, adotando a geração solar como meio primário de energia.

O governador Gladson Cameli destacou a importância da lei, que levará energia limpa às comunidades mais afastadas, possibilitando uma vida melhor para todos. “Essa é uma parceria com o Grupo Energisa e a Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos [SEASDH]. Juntamente com a Sefaz [Secretaria da Fazenda] e a Seplag [Secretaria de Planejamento], buscamos mecanismos jurídicos para o Estado custear placas solares que levarão energia para mais de 600 famílias”, frisou.

“Com a reformulação do Programa Luz Para Todos, estamos buscando fazer novas ligações de energia em comunidades isoladas. O governo do Acre entrou nessa parceria, para subsidiar a conta de energia dessas famílias, e isso é muito bom, pois assim estamos levando energia elétrica e desenvolvimento para essas localidades”, destaca o presidente da Energisa no Acre, Ricardo Xavier.

A Energisa já beneficiou 2.300 residências com a implantação da energia solar, ainda no ano de 2022, e para os anos de 2023 e 2024 serão realizadas mais 6 mil ligações. Todas estas unidades consumidoras serão custeadas pelo governo do Estado do Acre.