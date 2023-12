Governo do Acre moderniza armamentos da Polícia Civil

O governo do Acre, por meio da Polícia Civil, continua seu compromisso com a modernização e melhoria das condições de trabalho dos agentes de polícia. Na última segunda-feira, 11, foi realizada a quarta entrega de pistolas italianas Beretta APX, beneficiando os policiais de Plácido de Castro e Acrelândia.

O delegado-geral da Polícia Civil do Acre (PCAC), Henrique Maciel, destacou que a iniciativa faz parte de um processo contínuo de atualização dos equipamentos utilizados pelos agentes. As pistolas Beretta APX representam um avanço significativo em relação às armas que eram utilizadas anteriormente.

“Os novos equipamentos irão proporcionar aos policiais mais condições de realizarem o trabalho com eficiência e segurança pessoal. A ação é parte de um esforço para garantir que os profissionais estejam devidamente equipados, acompanhando os avanços tecnológicos e proporcionando maior eficácia nas operações”, afirmou Henrique Maciel.

Maciel também creditou o sucesso da iniciativa à sensibilização do governador Gladson Cameli, que, além de investir no aumento do efetivo policial e na construção de novas delegacias, demonstra preocupação em melhorar as condições de trabalho dos policiais.