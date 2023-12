Governo do Acre diz ter providenciado balsa alternativa para garantir travessia em Xapuri

O governo do estado publicou uma nota de esclarecimento na tarde desta terça-feira, 12, dando explicações sobre a paralisação da travessia de balsa no Rio Acre no município de Xapuri.

O serviço ficou comprometido após todos os motores da balsa, que opera no local, apresentarem pane mecânica.

Conforme a nota, assinada pelo presidente do Deracre, Sócrates Guimarães, uma balsa auxiliar foi providenciada até que o problema técnico do equipamento principal seja solucionado.

Nota pública:

O governo do Estado, por meio do Departamento de Estradas de Rodagem, Infraestrutura Hidroviária e Aeroportuária do Acre (Deracre), informa que, desde a tarde da segunda-feira, 11, foi providenciada uma balsa alternativa na travessia do Rio Acre que liga o Centro ao bairro da Sibéria, no município de Xapuri.

Temos dado total apoio aos moradores para não serem prejudicados com a passagem. Serviços essenciais como saúde, segurança e alimentação não foram comprometidos.

Além disso, seguimos trabalhando para resolver o problema da balsa principal. Para isso, temos solicitado à equipe técnica rapidez no serviço de manutenção do motor.

Sócrates Guimarães Presidente do Deracre