Governo divulga convocação para exame psicotécnico do concurso da Polícia Militar

No Diário Oficial do Estado (DOE) desta quarta-feira, 6, o governo do Acre, por meio da Secretaria de Administração (Sead) e da Polícia Militar (PMAC), publicou a convocação para o exame psicotécnico do concurso público destinado ao provimento de vagas de Aluno Oficial Combatente e Segundo-Tenente Estagiário de Saúde da PMAC, conforme o edital n.º 001 Sead/PMAC, de 25 de maio de 2023.

O exame pretende aprovar os candidatos que possuem capacidade de raciocínio cognitivo e características de personalidade compatíveis com a multiplicidade, periculosidade e sociabilidade das atribuições dos cargos que serão preenchidos, constituindo uma etapa de caráter eliminatório.

A convocação para o exame psicotécnico nas cidades de Cruzeiro do Sul e Rio Branco seguem na seguinte ordem: cargo, número de inscrição, nome do candidato em ordem alfabética. Podendo ser conferida a partir da página 7 do Diário Oficial, ou por meio do link: DO17018623414058.pdf

Os candidatos convocados devem comparecer ao exame no dia 17 de dezembro, domingo, às 9h da manhã, nos endereços abaixo:

Cruzeiro do Sul: Colégio Dom Pedro II, BR-307, km 1, bairro Santa Terezinha.

Rio Branco: Colégio Meta, Rua Major Ladislau Ferreira, 544, bairro Jardim Nazle.

Os candidatos deverão comparecer ao local de exame com antecedência de 60 minutos do horário fixado para seu início, munidos de documento oficial original de identidade com foto, caneta esferográfica de tinta azul ou preta, fabricada em material transparente e dois lápis preto nº 2B. Para mais detalhes confira o edital.

Para obter mais informações referentes a esse concurso público, o candidato poderá entrar em contato com a organização do certame, por meio do telefone 0800 283 4628, ou do e-mail [email protected].