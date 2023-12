Governo federal divulga calendário de pagamento do Bolsa Família em 2024

O governo federal divulgou, nesta terça-feira (26/12), o calendário de pagamentos do Bolsa Família para o próximo ano, 2024.

A data de pagamento do benefício é definida a partir do último dígito do Número de Identificação Social (NIS), presente no cartão do Bolsa Família dos beneficiários.

Os pagamentos são realizados nos últimos 10 dias úteis de cada mês (menos em dezembro, quando o depósito é antecipado).

No primeiro dia de pagamentos, recebem os beneficiários com NIS de final 1, e assim progressivamente até o último dia, quando recebem aqueles com NIS de final 0.

Veja o calendário:

A gestão do programa é feita pelo Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS), e a Caixa Econômica Federal executa os pagamentos.

Para receber o Bolsa Família, as informações da família precisam estar atualizadas no Cadastro Único (CadÚnico). A renda per capita da família deve ser de, no máximo, R$ 218 por mês.

Por Metrópoles