Governo divulga calendário de emissão de pagamentos de veículos no Acre

A tabela de valores e o calendário para o pagamento do Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) 2024 foi publicado na edição do Diário Oficial do Estado (DOE) no início de dezembro pela Secretaria de Estado da Fazenda (Sefaz-AC),

O calendário com as datas para o pagamento é feito de acordo com o número final das placas dos veículos. O contribuinte que pagar em cota única e até o vencimento vai ter desconto de 10%. Mas há também a opção de parcelar em até três vezes.

No caso da escolha pelo parcelamento, o valor de cada parcela vai obedecer aos seguintes critérios: 1ª parcela correspondente a 33,34% do valor do imposto; 2ª e 3ª parcelas correspondentes a 33,33% do valor do imposto, respectivamente. A parcela não pode ser inferior a R$ 50 reais.

Todos os anos, como ocorre anualmente, para que o automóvel continue circulando de forma regular, é necessário que os proprietários paguem as taxas de Licenciamento e o IPVA.