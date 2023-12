Governo abre programação de Natal nesta sexta em frente ao Palácio Rio Branco

O governo do Acre divulga nesta sexta-feira, 1º, em frente ao Palácio Rio Branco, na capital, a programação natalina, com início às 18h. A programação cultural se estenderá até o dia 23, sempre aos fins de semana.

Na ocasião, mais de 100 alunos da Escola de Música do Acre (Emac) abrem as festividades natalinas do governo do Acre com a Cantata de Natal, a partir das 19h30.

O evento vai contar com a presença da governadora em exercício, Mailza Assis.

Para a realização de “um Natal inesquecível”, estão envolvidas na organização, como parceiras, as secretarias de Estado de Educação (SEE), de Obras Públicas (Seop), de Turismo e Empreendedorismo (Sete), de Indústria e Tecnologia (Seict), de Comunicação (Secom) e a Casa Civil.

“Temos muita satisfação em poder levar à população uma variedade de apresentações culturais, valorizando nossos artistas e promovendo a inclusão. Será uma grande celebração, para todas as famílias acreanas, em frente ao Palácio Rio Branco”, destaca o presidente da FEM, Minoru Kinpara.

A programação inclui apresentações de corais, bandas, peças teatrais e cultura popular, envolvendo grupos de idosos e associações de moradores de bairros.

“As famílias acreanas terão em todos os fins de semana, até o dia 23, a oportunidade de celebrar o nascimento de Jesus. Essa ação governamental, idealizada pelo governador Gladson Cameli, traduz o espírito de sua gestão, voltada ao bem-estar da população, com alegria e solidariedade”, destaca o diretor de Eventos da FEM, Sérgio Siqueira.

Confira a programação na íntegra: PROGRAMAÇÃO NATAL 2023