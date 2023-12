Gleisi Hoffmann à frente de algum ministério de Lula só depende dela, dizem fontes

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) sinalizou a um grupo de aliados, antes de viagem ao exterior, que caberá à presidente nacional do PT, Gleisi Hoffmann, decidir se quer fazer parte da Esplanada dos Ministérios.

Em conversas reservadas, segundo apurou a CNN, o presidente ressaltou que, para ser acomodada no primeiro escalão, seria adequado que a dirigente partidária deixasse o comando da legenda.

No primeiro anúncio de sua equipe ministerial, no ano passado, Lula disse que Gleisi não seria ministra porque o partido exigia dedicação e tempo de sua dirigente nacional.

A petista, no entanto, teria sinalizado disposição para assumir um posto ministerial, o que pode levar o presidente a incorporá-la no primeiro escalão em mudanças pontuais que ele avalia implementar no início do ano que vem.

No passado, chegou-se a pensar na possibilidade de o ministro da Secretaria-Geral, Márcio Macedo, assumir o partido caso Gleisi quisesse deixar o comando da sigla.

A hipótese, no entanto, acabou descartada. Agora, antes de definir um posto para Gleisi, Lula defende que haja um acordo sobre quem conduzirá a legenda em ano de disputa municipal.

Lula chegou a sondar alguns aliados sobre Gleisi assumir o Ministério da Justiça, mas a hipótese é considerada remota, já que enfrenta resistência na Polícia Federal (PF).