Gladson Cameli entrega obra no prédio da Nefrologia e anuncia volta do transplante renal no estado do Acre

O governo do Estado do Acre realizou na tarde desta quarta-feira, 27, a cerimônia de entrega da obra de adequação e reforma do prédio do Serviço de Nefrologia da Fundação Hospital Estadual do Acre (Fundhacre). O total de investimento da obra é superior a R$ 1,4 milhões de reais.

Segundo a gestão, foram investidos R$ 600.000,00 oriundos de recursos próprios da Fundhacre, totalizando o valor de R$ 1.036.000,00 de investimentos para reforma, além de recursos de emenda parlamentar do ex-deputado federal Raimundo Angelim de R$ 436.000,00.

O espaço da Nefrologia também teve equipamento adquirido no valor R$ 316.756,31 de emendas da ex-deputada federal Mara Rocha, sendo aparelhos de ar-condicionados, nobreak, computadores, cadeira fixa, mesa de reunião, cadeira giratória, geladeiras, televisores, ventilador pulmonar, longarinas de 3 lugares e demais equipamentos.

Em seu pronunciamento, o governador Gladson Cameli garantiu que deverá fazer mais investimentos em espaços públicos do Estado do Acre. Na ocasião. “A gente precisa realmente concluir todas as recuperações, modernização, dar condições para receber as pessoas mais adequadas e, ao mesmo tempo, dar condições de para os profissionais da área de saúde, mas demais, um dos melhores do trabalho. Também preciso modernizar todas as demais unidades que ainda não foram. Então é dessa forma que a gente vai avançar”, ressaltou.

Com as bênçãos da apóstola Dayse Costa da Igreja Renovada, o governador Gladson Cameli aproveitou a oportunidade para anunciar o retorno do transplante renal no estado do Acre.

“Anuncio o retorno do transplante renal para a população do Acre, confesso que não tenho o que reclamar e com união quem tem a ganhar é o povo. São investimentos de mais de R$ 10 milhões de reais”, declarou.

O presidente da Fundhacre, João Paulo Silva, enalteceu os investimentos na área de saúde e avisou que pretende bater meta em transplantes de fígado no Acre em 2024. “Por mais de 10 anos que não passava por reforma e adequação, entregamos a estação de tratamento do local. Fechamos o ano com 18 transplantes de fígado no Acre, vamos trabalhar para bater a meta em 2024 não só no transplante de fígado, mais renal também”, explicou.

O secretário de saúde do Acre, Pedro Pascoal, elogiou o trabalho do gestor da Fundação Hospitalar e garantiu que o Acre deve ser referência em transplantes na região norte. “Nós nos tornamos referência em transplantes para poder atender a população vizinha. Somos parceiros e parabéns pela atitude”, disse.

Marcaram presença na agenda governamental, o presidente da Assembleia Legislativa, deputado estadual Luiz Gonzaga (PSDB), o deputado federal Ulysses Araújo e demais autoridades de Estado.