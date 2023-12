Gladson entrega 380 CNHs Social e 2 mil capacetes para mototaxistas no Acre

O governo do Estado realizou no auditório da Universidade U:Verse, em Rio Branco, a cerimônia de entrega de 380 Carteira Nacional de Habilitação (CNHS) Social, além da entrega de cerca de 2.430 capacetes para os profissionais mototaxistas que atuam no Estado do Acre.

Segundo a gestão estadual, o investimento do Programa CNH SOCIAL é de R$ 9 milhões, já com o Projeto Motociclista Consciente é de R$ 287 mil – que deve contemplar mais de 1.200 profissionais, sendo 640 somente em Rio Branco.

Em seu pronunciamento, o governador Gladson Cameli, elogiou o trabalho do Departamento Estadual de Trânsito (Detran) que passou a ser um órgão de ações sociais nos 22 municípios acreanos. “O Detran antes era um órgão onde as pessoas só enxergavam como uma pasta de muita e hoje é um órgão que ajuda nas cirurgias e outras ações como as carteiras de CNH social”, ressaltou Cameli.

O chefe do executivo acreano ainda determinou a doação de coletes refletivos, além de anunciar um projeto de lei que pretende isentar o licenciamento para todos os profissionais que atuam no estado. “Taynara, quero que doa coletes para todos os mototaxistas, mais uns bonitos. Além disso, vou mandar o projeto à Assembleia Legislativa para isentar o licenciamento de vocês em todos os municípios”, declarou.

A presidente do Departamento Estadual de Trânsito do Acre (Detran/AC), Taynara Martins, comemorou mais uma ação do órgão em prol da população, em especial aos mototaxistas e motoboys, onde, ao todo, somam mais de 3 mil pessoas. “Vai beneficiar a todos, não só os mototaxistas e também os motoboys, além disso, o governador determinou a isenção do licenciamento onde deve ser aprovado na Aleac”, comentou.

O presidente da Assembleia Legislativa, deputado estadual Luiz Gonzaga (PSDB), considera importante o projeto de isenção proposto pelo governo e deixou claro que defende a aprovação após o recesso parlamentar. “Com certeza será aprovado o projeto”, comentou.