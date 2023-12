Gladson e Tião Bocalom investem R$ 22 mi e entregam revitalização da Via Chico Mendes, na capital

Em solenidade realizada no pátio da Recol Distribuidora na noite desta segunda-feira, 18, a Prefeitura de Rio Branco e Governo do Estado, fizeram a entrega das ações que contemplam a Cidade de Rio Branco, a nova via Chico Mendes, incluindo a pavimentação asfáltica e iluminação pública. Ao todo, foram investidos mais de R$ 22 milhões.

Segundo a equipe da prefeitura, coube a gestão a parte de iluminação pública e revitalização do canteiro. Foram colocados 258 postes, cujo investimento é de R$ 1,6 milhão. Já com canteiros e sinalização o investimento chega a R$ 5,6 milhões.

O governo destacou também que R$ 6 milhões são recursos de emendas parlamentares do ex-senador, então governador Gladson Cameli (PP), além de recursos próprios do governo na ordem de R$ 3 milhões.

O chefe do executivo acreano, Gladson Cameli, esteve na solenidade e defendeu a união dos poderes em prol da população. “Temos que mostrar que os gestores estão empenhados em solucionar os problemas da população, seja no município ou no Estado. É o que sempre tenho dito, com união somos mais fortes e estamos entregando essa bela entrada da cidade”, declarou.

Com mais de quatro quilômetros de revitalização da via com pavimentação, sinalização, paisagismo, iluminação e segurança com câmeras de monitoramento, o prefeito Tião Bocalom fez questão de comemorar a revitalização da Via Chico Mendes. “O sentimento é de dever cumprido e trazendo dignidade aos moradores da região. Isso vai encher os olhos de quem chega à cidade, tanto do restante do país, quanto dos países vizinhos”, ressaltou.

O presidente da Associação Comercial do Acre (Acisa), empresário Marcelo Moura, enalteceu o empenho e união da Prefeitura e Governo. “Que bom ver vocês trabalhando juntos [Gladson e Bocalom], quando estão juntos só quem ganha é a população. Fico muito motivado e feliz em ver o trabalho sendo realizado, nunca houve uma parceria tão boa, muito obrigado”, elogiou.

O presidente da Câmara Municipal, vereador Raimundo Neném (PSB), morador do Segundo Distrito, elogiou a revitalização da entrada da cidade. “Ver a união é que vai prevalecer ao Estado do Acre, pois temos gestores comprometidos com a população, parabéns a todos por essa obra de grande importância”.

Elogios a entrega da obra

Rodrigo Carlos, da União Municipal das Associações de Moradores do Segundo Distrito, revelou que a revitalização da Via Chico Mendes é de suma importância ao desenvolvimento do município. “Tudo isso traz dignidade e vida à população. Quero agradecer ao senhor governador e ao prefeito Tião Bocalom, fico feliz em ver essa obra que beneficia diretamente a população do Segundo Distrito”, comentou.

Em meio a cerimônia, Ilzanar Mendes, viúva de Chico Mendes, recebeu um buquê de flores dos gestores presentes na cerimônia.

Marcaram presença na cerimônia, o senador Márcio Bittar (União Brasil), o secretário de Infraestrutura do município, Cid Rodrigues, o secretário da zeladoria, Joabe Lira, o secretário de governo, Alysson Bestene e demais autoridades.

Fotos: Sérgio Vale