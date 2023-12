Gladson Cameli celebra o Natal ao lado do pai após decisão favorável do STF

O governador Gladson Cameli (PP) usou as redes sociais nesta segunda-feira, 25, para comemorar o Natal onde passou ao lado dos familiares, na residência da família, em Manaus, no Amazonas.

Em uma postagem, Cameli revelou sua felicidade por ter passado as festividades ao lado do pai, empresário Eládio Cameli. “Grato a Deus por estar ao lado do meu pai neste Natal’, escreveu o governador, que também esteve na companhia da mãe, Linda Cameli e dos irmãos.

Na última semana, o presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Luís Roberto Barroso, concedeu autorização ao governador Gladson Cameli para celebrar as festas de fim de ano na companhia de seus familiares, incluindo seus irmãos.

Barroso destacou em sua decisão que Cameli teria permissão para participar de encontros familiares até o próximo dia 1 de janeiro. A decisão especifica que não há restrições quanto aos contatos familiares durante esse período de festividade.