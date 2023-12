Gladson Cameli comemora ano importante para o Acre com o Poder Legislativo

O governo do Acre, por meio dos chefes do Poder Executivo, o governador Gladson Cameli e a vice-governadora Mailza Assis, receberam, em uma confraternização, os deputados estaduais que compõem a base do governo.

No evento, realizado nesta quarta-feira 12, no Hotel Nobile, Cameli reafirmou seu compromisso com o fortalecimento das instituições e manutenção da democracia no Estado.

“Para governar, precisamos do apoio do Poder Legislativo. Essa confraternização é para agradecer a todos os deputados pelo compromisso que tiveram com o povo. O Legislativo é fundamental para o sucesso do Executivo”, observou o governante.

“Os interesses da população ficam acima da política. Este foi um ano muito bom para o Acre, reduzimos em mais de 70% os alertas de desmatamento, o índice de desemprego foi o menor dos últimos 11 anos, e deixo o recado para o povo: vamos fazer muito mais, nosso objetivo é continuar cuidando das pessoas”, continuou Cameli.

O presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Acre (Aleac), deputado Luiz Gonzaga, abordou o trabalho conjunto entre os poderes. “Legislativo e Executivo somam forças no Estado do Acre, para melhorar as condições de vida da população. Tem sido assim em 2023 e vamos trabalhar em 2024 para que possamos continuar colhendo bons resultados”, disse.

O chefe do Executivo frisou ainda o trabalho conjunto realizado com a vice-governadora Mailza, que tem desempenhado um importante serviço nas áreas da assistência social e do direito das mulheres no estado. “Este foi um ano histórico, e foi apenas o primeiro da gestão. Ainda vamos fazer muitas coisas boas pela população acreana nos próximos anos”, frisou a vice-governadora.

Também presente no evento, o secretário de governo, Alysson Bestene, considerou o ano de 2023 muito positivo. “Alcançamos metas importantes para o estado, o que comprova as ações efetivas que a nossa gestão tem tomado”, afirmou.

Também estiveram presentes os deputados Nicolau Júnior, Pedro Longo, Manoel Moraes, Whendy Lima, Tadeu Hassem, Eduardo Ribeiro, André da Droga Vale, Gene Diniz, Tanizio Sá, Clodoaldo Rodrigues, Afonso Fernandes, Arlenilson Cunha, Marcos Cavalcante, Adailton Cruz, Maria Antônia, Paulo Bregense e o deputado licenciado José Luís Tchê.