Governador Gladson Cameli agradece instituições e reafirma apoio à democracia

O governador Gladson Cameli e a vice-governadora, Mailza Assis, receberam nesta terça-feira, 12, representantes de diversos poderes e instituições do Acre para um almoço de confraternização no Palácio Rio Branco. O encontro foi uma expressão de gratidão do governador pelas parcerias entre os poderes na gestão pública estadual, celebrando a harmonia institucional presente no Acre, onde todos desempenham suas competências de maneira constitucional, democrática e justa.

A lista de convidados incluiu a presidente do Tribunal de Justiça do Acre, Regina Ferrari; o presidente da Assembleia Legislativa do Acre, Luiz Gonzaga; o deputado estadual Nicolau Júnior, entre outros representantes importantes do cenário institucional do estado.

Gladson Cameli ressaltou que o momento era de confraternização e agradecimento, destacando os desafios enfrentados ao longo do ano e a superação alcançada, expressando votos de bençãos para o próximo ano.

“É com imensa alegria que recebo todos os senhores neste momento tão especial de confraternização. Agradeço sinceramente pelo comprometimento e colaboração de cada representante institucional em prol do nosso Acre. Juntos, construímos um ano de superação e harmonia. Que o próximo ano seja repleto de conquistas e que continuemos unidos na missão de servir ao nosso povo. Que Deus abençoe cada um dos senhores e o nosso amado estado”, afirmou o governador.

Ao término do evento, o governador recebeu um presente especial: um quadro da presidente Regina Ferrari. Aproveitando a deixa, Cameli entregou para cada representante institucional uma cesta natalina de presente, simbolizando o desejo de preservar a harmonia e a boa convivência entre as instituições.

A presidente do TJAC, Regina Ferrari, aproveitou o momento para uma fala ao governador: “Um presente de Natal em agradecimento ao ano que passamos. Que tenhamos um ótimo fim de ano e que o senhor governador possa se reenergizar junto a todo o seu secretariado para o ano de 2024. Esse é um tempo de esperança e vamos sempre estar unidos pelo bem do nosso estado e de todos os nossos cidadãos. O governador Gladson Cameli é um defensor do Estado Democrático de Direito como poucos, por isso parabenizo vossa excelência pelo determinismo. Ao senhor, todo o nosso reconhecimento por servir a pátria”.

Também estiveram presentes no almoço de confraternização: o presidente do Tribunal de Contas do Estado, conselheiro Ribamar Trindade; o vice-presidente do Tribunal de Contas do Estado, conselheiro Valmir Gomes; o presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Acre, desembargador Júnior Alberto; o procurador-geral de Justiça do Ministério Público do Acre, Danilo Lovisaro; a procuradora-geral do Estado, Janete Melo; a defensora pública-geral, Simone Santiago; a subdefensora Juliana Marques; os desembargadores do TJAC, Élcio Sabo Mendes Júnior e Luís Camolez; o secretário de governo, Alysson Bestene; e o secretário de Fazenda, Amarísio Freitas.