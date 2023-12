Gladson apresenta plano de prevenção ao desmatamento e queimadas na COP28

Durante mesa-redonda da COP28 nesta sexta-feira, 1º, em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, o governador do Estado do Acre, Gladson Cameli (PP), anunciou a aprovação e publicação em diário oficial do Plano Estadual de Prevenção e Controle de Desmatamento e Queimadas (PPCDQ) para o período de 2023 – 2027.

Na ocasião, o governo revelou que levou como exemplo de sustentabilidade o programa do Sistema de Incentivos a Serviços Ambientais (Sisa), que foi o primeiro colocado no Prêmio de Excelência e Competitividade 2023, na categoria boas práticas, com o Programa REM, na fase II.

Gladson disse que o Acre possui mais de 85% de área nativa, preservada e livre da ação do homem. “Os desafios são muito grandes e temos um longo caminho a percorrer ainda, mas podemos dizer que, pelos resultados, estamos caminhando na direção certa”, declarou.

Mediada pelo diretor-executivo para a América do Sul da Iclei, uma organização não-governamental que trata de sustentabilidade, Rodrigo Perpétuo, enaltecendo o governo acreano. “O que o governador Gladson Cameli realizou durante este debate foi de grande importância, pois ele estimulou os demais governadores a trabalharem com o enfrentamento às mudanças climáticas, provando que os resultados vêm”, enfatizou Perpétuo.

A mesa contou ainda com a participação dos governadores da Bahia, Jerônimo Rodrigues; do Piauí, Rafael Fontenele; de Pernambuco, Raquel Lira; e representantes dos governos do Rio de Janeiro, Minas Gerais e Rio Grande do Sul.