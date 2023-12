Gasolina estabiliza, diesel sobe e gás encarece 0,55% no Acre

Neste comecinho de dezembro, o diesel S10 e a botija de 13 quilos do gás de cozinha estão mais caros no Acre, subindo, respectivamente, R$ 0,01 e R$ 0,63, considerando os preços médios praticados na última semana de novembro.

Os números constam do Levantamento Semanal de Preços da Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP). Em termos percentuais, o gás de cozinha subiu cerca de 0,55% na semana analisada.

Estável no Acre, o preço médio do litro da gasolina voltou a subir nos postos de combustíveis do país, segundo os dados divulgados nesta sexta-feira (1º). No Acre, no entanto, a gasolina comum tem seu preço estabilizado em R$6,75 – e, portanto, mantendo-se a mais cara do País neste mês que apenas se inicia.

PREÇOS MÉDIOS DOS COMBUSTÍVEIS COMERCIALIZADOS NO ACRE

Etanol R$4,75

Gasolina aditivada R$6,65

Gasolina comum R$6,75

Gás de cozinha R$114,43

Óleo diesel R$7,11

Diesel S10 R$7,16