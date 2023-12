Gabigol revela papo com Tite no Flamengo e admite: “Não estou feliz. Quero jogar”

Como técnico da Seleção Brasileira, Tite convocou Gabigol ao longo do ciclo para a Copa do Mundo de 2022, mas o atacante acabou fora da lista para o Mundial do Catar. O jogador do Flamengo admitiu que já esperava não ser convocado.

“Não (achava que ia). Achava que merecia (ser convocado), os meus quatro anos antes da Copa foram (para isso), mas outros jogadores também, antigamente, Alex, Dudu… São escolhas. Eu achava que não ia pelas convocações. Ia (para a Seleção) e não entrava. Meu sentimento era que não ia”, afirmou Gabigol.

A conversa com Tite no Flamengo No fim de 2022, ao comemorar os títulos da Libertadores e da Copa do Brasil, Gabigol entoou canto da torcida rubro-negra que fazia referência a Tite. O atacante minimizou o assunto, afirmando que tudo está bem entre ele o técnico do Flamengo.

Contudo, nos 12 primeiros jogos de Tite no clube, Gabigol foi um dos poucos atletas que não teve oportunidade entre os titulares. O camisa 10 admitiu que não está feliz em ser reserva, ressaltou que o estilo do técnico “encaixa com Pedro” e que vai brigar pelo espaço em 2024.

“A gente conversou, trocou uma ideia. Ele não levar para Seleção é uma escolha dele. Troquei ideia quando chegou, há respeito de ambos e vida que segue. […] O que aconteceu é que ele tem um estilo de jogo. Levou o Pedro para Copa, é a preferência dele, o estilo de jogo é mais propício. Tenho que trabalhar, mostrar que ser útil e ter mais tempo de jogo”, explicou o atacante.

“Não saí jogando com ele (Tite). Eu quero jogar. Não estou feliz, quero jogar. Fui para Inter e Benfica e saí porque não estava jogando. Não é um pensamento individualista. Tenho que fazer dentro do campo, treinar, mostrar o máximo e quando precisar eu vou estar lá.”

Se deixou o futuro no Flamengo em aberto ao comentar que não houve acordo pela renovação de seu contrato e 2024 pode ser seu último ano no Ninho do Urubu, Gabigol projetou a participação na próxima Copa do Mundo. Disputar o Mundial pela Seleção Brasileira é o principal sonho, admite.

“Pelo último ano, não (acho que deveria ser convocado por Diniz). É uma coisa que quero. Um dos meus maiores sonhos é jogar Copa do Mundo. Acho que vou. Tem que ir uma e ganhar. Não precisa jogar quatro. (Se ganhar) Não precisa me levar mais. Só precisa ir e ganhar”, projetou Gabi.