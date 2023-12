Funcionário da Aleac vence 10ª Maratona de Porto Velho e agradece apoio

O estado do Acre foi o grande destaque da 10ª edição da Maratona Autovema de Porto Velho, realizada no último domingo (10) na capital rondoniense. O servidor da Assembleia Legislativa do Acre (Aleac), o atleta Jailson Dantas, superou os favoritos e conquistou o 1º lugar com o tempo de 2H50 minutos.

Jailson, que recebeu apoio da Aleac para participar da competição, competiu com 240 atletas de várias regiões da Amazônia em um percurso de 42 quilômetros de prova. Ao final, o acreano fez o melhor tempo e colocou a bandeira no Acre no lugar mais alto do pódio. Agora ele se prepara para a corrida Acre Run Nights, que acontece dia 30, em Rio Branco.

Nesta terça-feira (12), Jailson fez questão de visitar o presidente da Aleac, deputado Luiz Gonzaga, para agradecer ao apoio recebido do Legislativo acreano para poder disputar a competição em outro estado.

O presidente da Aleac, Luiz Gonzaga, afirmou que o Legislativo estará sempre à disposição para apoiar atletas acreanos que sonham em representar o Acre em competições nacionais e internacionais.

“A Aleac está presente em todas as esferas da sociedade e não é diferente com o esporte. Somos parceiros em diversos projetos que incentivam o esporte como ferramenta de transformação social e inclusão. Quero parabenizar o Jailson pela conquista e dizer que estamos sempre à dispoisção para contribuir com o esporte acreano”, disse Gonzaga.

Por Assessoria