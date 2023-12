Fugitivo condenado a mais de 50 anos é recapturado em Cruzeiro do Sul

Sávio de Oliveira Gomes, 25 anos, condenado a mais de 50 anos de prisão, que havia fugido do presídio Manoel Nery, em Cruzeiro do Sul, foi capturado neste domingo,17, pela Polícia Militar e Penal. A prisão ocorreu na casa da mãe do acusado, no Bairro da Várzea.

Ele é um dos oito apenados que fugiram do presídio de Cruzeiro do Sul no dia 13 de abril deste ano. Cumpre pena por roubo, assalto e outros crimes.

O grupo de 11 homens fugiu da unidade prisional usando a tática chamada cavalo doido, quando vários detentos correm em uma direção. 3 foram capturados. No presídio de Cruzeiro do Sul, não há muros.

Todos os fugitivos estavam no bloco 7, onde ficam os presos do CV.