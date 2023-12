Foi preso no interior do Acre, acusado de agredir e assassinar bebê de 7 meses

Na manhã desta sexta-feira, (15), agentes da Polícia Civil de Brasiléia prenderam Jailton Martins Pereira, de 28 anos, no município de Epitaciolândia.

Segundo informações, agentes da Polícia Civil do município de Brasiléia receberam a informação de que o acusado estaria escondido em uma residência no bairro José Hassem, em Epitaciolândia, interior do Acre.

Quando os agentes chegaram ao local, conseguiram lograr êxito na prisão do acusado, Jailton já estava com mandado de prisão decretado, ele também é acusado de violentar sexualmente uma mulher.

Com Jailton, a Polícia Civil encontrou uma escopeta. Após a prisão, o acusado foi encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil do município, onde se encontra à disposição da justiça.