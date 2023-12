Fluminense conta com má pontaria do Al Ahly, marca no fim e vai à decisão do Mundial

O Fluminense está na grande final do Mundial de Clubes. Nesta segunda-feira, o Tricolor venceu o Al Ahly (Egito) por 2 a 0, no estádio Joia do Rei. Arias e John Kennedy marcaram para os brasileiros. A equipe comandada por Diniz sofreu com os contra-ataques rápidos dos egípcios, mas consegue ter consistência defensiva e confirma vaga na grande decisão.

Pegado e complicado

O empate no primeiro tempo ficou de bom tamanho para o Fluminense. O Tricolor acertou dois chutes na trave com Jhon Arias, mas o Al Ahly foi mais perigoso e desperdiçou pelo menos três contra-ataques perigosos. A equipe comandada por Fernando Diniz teve dificuldades para comandar o jogo a seu estilo. Além disso, a diferença do peso da bola foi visível em campo. Time cometeu erros de passes que não é de costume.

Controle tricolor

Na volta para o segundo tempo, o Fluminense voltou melhor e conseguiu impor seu estilo de jogo, porém ainda sofreu com contra-ataques rápidos. A equipe tentou manter a posse de bola para criar chances de partida. Após paciência, encontrou com Marcelo, que recebeu na área e foi derrubado. Na marca da cal, Arias teve a tranquilidade e abriu o placar.

Iluminado

E o destaque da Conmebol Libertadores, o Moleque de Xerém John Kennedy apareceu nos minutos finais e marcou o segundo gol para confirmar a classificação. Martinelli puxou contra-ataque, conduziu por dentro e serviu atacante, que chuta colocado no cantinho para definir a semifinal.

Próximo jogo

Agora, o Fluminense/Al Ahly aguarda o confronto entre Manchester City e Urawa Reds (Japão), que acontece nesta terça-feira, para saber o adversário da grande decisão do Mundial de Clubes. Os perderdores dos jogos vão fazer a disputa pelo terceiro lugar.