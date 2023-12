Flamengo vence o Cuiabá em jogo marcado por despedidas

Flamengo e Cuiabá se enfrentaram na tarde deste domingo (3) pela 37ª rodada do Campeonato Brasileiro, no Maracanã. Com gols de Pedro, Luis Araujo, o Rubro-Negro conseguiu sair com a vitória tranquila do estádio e garantiu uma despedida de alto estilo para Rodrigo Caio e Filipe Luis, que deixam o time carioca nesta temporada.

Com a vitória, o Flamengo garantiu os três pontos e dependendo do resultado entre o duelo Grêmio x Vasco pode garantir a classificação direta do Rubro-Negro para a Conmebol Libertadores 2024.

INICIO ACELERADO

O Flamengo começou a partida já de forma acelerada. Aos 5′, Luis Araujo, após a jogada rubro-negra, a bola sobra para o atacante que faz um belo chute no canto superior do gol sem chances para o goleiro João Carlos. A partir disso, o Flamengo começou a administrar a partida, mas não abdicando das finalizações.

GOLEADOR