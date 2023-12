Feira Natalina de Economia Popular começa nesta sexta-feira no Horto Florestal

Diversas opções de presentes com preços acessíveis poderão ser encontradas na tradicional Feira Natalina da Economia Popular e Solidária de Rio Branco, que terá início nesta sexta-feira (22), e seguirá até o dia 01 de janeiro, das 8h às 20h, no Horto Florestal.

Serão 60 empreendimentos de cooperativas e associações. Entre as alternativas de produtos, a população encontrará peças de artesanatos, flores, plantas ornamentais, hortaliças, movelaria, além de itens de alimentação, bazar, cerâmica, reciclagem, games, economia criativa, entre outros.

O coordenador da feira e diretor da Unisol Acre, Carlos Omar, relata que a feira natalina visa promover a geração de renda e fortalecer a economia local. “As feiras de economia popular e solidária atraem consumidores, empreendedores e artesãos, gerando fluxo de pessoas na ocupação de espaços públicos e incentivando o desenvolvimento socioeconômico da cidade. É mais uma opção para a população nesse período natalino para as famílias visitarem e comprarem seus presentes”, afirma.

*Lançamento oficial será nesta quinta-feira, 21*

Como parte da programação, haverá dia 21 de dezembro, quinta-feira, no auditório da Secretaria Estadual de Agricultura (Seagri), às 8h, em comemoração a Semana Nacional de Economia Solidária e em alusão ao aniversário de Chico Mendes, atividade que vai marcar oficialmente a abertura da Feira Natalina.

Parceria para realização

O evento é uma realização da Unisol Acre em parceria com a Prefeitura de Rio Branco, Governo do Estado do Acre, Organização das Cooperativas Brasileiras (OCB/AC), Ministério do Trabalho e Emprego (TEM), Incra, Conab/Acre, reaja, Sescoop, Gabinete do Deputado Estadual Pedro Longo, Central Única dos Trabalhadores (CUT).