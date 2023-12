Fatal Model Vitória: Site de acompanhantes oferece R$ 200 mi para mudar nome do clube

Depois de ser campeão da Série B e garantir vaga na Série A do campeonato Brasileiro de 2024, o Vitória continua com os holofotes virados para o clube. Desta vez, não por notícias de conquistas ou feitos do técnico Léo Condé e companhia, mas sim por uma negociação que foge completamente dos moldes convencionais.

A Fatal Model, empresa de acompanhantes e patrocinadora do Vitória, ofereceu R$ 300 milhões para renovar o vínculo comercial com o clube. O valor, porém, não abrange somente cotas de patrocínio em camisas e produtos esportivos. A Fatal Model quer investir R$ 200 milhões para alterar o nome do clube para “Fatal Model Vitória” por um período de 10 anos.

Além desse valor, a Fatal Model está disposta a desembolsar mais R$ 100 milhões para a aquisição dos naming rights do Barradão, que passaria a se chamar “Arena Fatal Model Barradão”, também pelos próximos 10 anos.

A Fatal Model já foi patrocinadora de outros clubes do futebol brasileiro, como Hercílio Luz, clube da série A catarinense, Tombense e Ponte Preta.

Nas redes sociais do Vitória, há um link para votação sobre o aceite ou não não desta negociação com a Fatal Model. Há também um vídeo institucional que traz aos torcedores as vantagens caso esse acordo se concretize. Serão válidos somente os votos dos sócios-torcedores feitos através do portal do clube.