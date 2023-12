“Fatal Model Barradão”: sócios do Vitória aprovam mudança de nome do estádio

O Vitória anunciou, na tarde desta segunda-feira (11), o resultado das duas votações realizadas com os sócios do clube para definir, ou não, mudanças no nome do clube e do estádio rubro-negro.

A proposta para que o nome do clube se tornasse “Fatal Model Vitória”, por R$ 200 milhões, foi rejeitada. Em contrapartida, os sócios aprovaram que o clube negocie a venda do naming rights do estádio Barradão por R$ 100 milhões para o site de acompanhantes.

Atualmente, o Vitória tem 33.276 sócios que estavam aptos a votar. Cerca de 15 mil exerceram o seu direito de escolha mediante um site exclusivo para os associados.

Ao todo, 73,42% aprovaram a abertura da negociação para a venda de “naming rights” do estádio com o Fatal Model; 26,58% foram contrários. Para a troca do nome do clube, apenas 13,31% foram favoráveis, enquanto 86,69% foram contrários.

“Como a nossa parceria sempre foi pautada no respeito mútuo, nada mais justo do que pedir a opinião dos torcedores do Leão, as pessoas que mais vivem o Colossal no dia a dia. Após mais de 15.000 votos, as negociações para a compra dos naming rights do Barradão serão abertas”, informou o Vitória, em nota.

A partir do próximo ano, o Vitória iniciará as negociações para concretizar a venda do novo nome do Barradão.

Nas últimas semanas, o @FatalModel, ofereceu duas propostas para aquisição de Naming Rights do Vitória. Como a nossa parceria sempre foi pautada no respeito de ambas as partes, nada mais justo do que pedir a opinião dos… pic.twitter.com/iC8SXn7qbv

Vale lembrar que o Vitória já possui em mãos um detalhado projeto de arquitetura para o estádio Manoel Barradas, que foi inaugurado em 11 de novembro de 1986. A capacidade do estádio sairia dos atuais 29 mil para 50 mil torcedores.

O Barradão ganharia cadeiras e uma nova cobertura, além de novos camarotes, praça de alimentação, museu, entre outras benfeitorias.

O orçamento da obra, conforme apresentado por Fábio Mota em entrevista recente à Itatiaia, está em R$ 330 milhões. O presidente contava com a venda dos naming rights para viabilizar as obras.

Neste ano, o Vitória se tornou campeão da Série B, primeiro título nacional do clube em 124 anos de história. O clube foi quatro vezes campeão da Copa do Nordeste, 29 vezes campeão baiano, vice-campeão brasileiro em 1993; da Copa do Brasil, em 2010; e da própria Série B, em 1992.

Por conta do título, o clube passará a adotar uma estrela dourada no escudo. O Leão abriu votação interna para seus mais de 32 mil sócios. Ao todo, conforme informado pelo presidente do clube, 87% dos votantes disseram “sim” para a inclusão de uma estrela dourada acima do escudo.