Família sem comida para o Natal ganha feira e eletrodomésticos do Atacale

O grupo Atacale contemplou com um vale-compras de R$ 4.644,77 a senhora Silvana Silva, mãe de seis filhos que passava fome nos últimos dias de 2023. Além disso, uma geladeira e uma TV smart também foram entregues para a família, que agora tem condições de ceiar o Natal com fartura e alegria.

VEJA AQUI: Mãe de 6 filhos se desespera por não ter o que comer: “perdi um filho para fome”

O empresário Ricardo Leite, que representa as famílias Leite e Gurgel, conta que a parceria entre Atacale, Agro Boi, Nosso Frigorífico e Uninorte permitiu que a família pudesse ser contemplada ainda com uma caixa de carnes selecionadas do Nosso Frigorífico. Os eletrodomésticos novos foram doados pela Uninorte.

O Atacale está com descontos especiais aos clientes nesses últimos dias do ano. “Eu estou feliz porque até ontem (23) estava tomando café sem açúcar e dividindo um pacote de bolacha com todos os meus filhos. Hoje, graças a Deus, ao ac24horas e estes empresários que se preocupam com as pessoas, vou chegar em casa e poder levar a felicidade de ter o que comer para os meus filhos”, disse a mãe, emocionada.

A mulher usou o vale-compras ao vivo, em transmissão realizada no Instagram do ac24horas, fazendo questão de prestigiar marcas acreanas. A ação do Atacale repercutiu nas redes sociais: “Você merece tudo de bom”, disse uma internauta.