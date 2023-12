Ex-secretário apontado como mandante da morte de Gedeon é levado para o quartel do BOPE

O ex-secretário de esportes do município de Plácido de Castro, Mazinho Mariano, apontado pela Polícia Civil como um dos mandantes no assassinato do ex-prefeito Gedeon Barros em 2021, prestou novo depoimento nessa terça-feira, 26, na Delegacia de Homicídio e Proteção a Pessoa (DHPP) em Rio Branco. A informação foi divulgada pelo programa Café com Notícias da TV5 nesta quarta-feira, 27.

Acompanhado do advogado Wellington Silva, Mazinho foi interrogado por quase 2h pelo delegado de Polícia Civil, Alcino Júnior, no entanto, o teor do interrogatório não foi revelado. O defensor do pecuarista garantiu que seu cliente não tem nenhuma ligação com o crime que culminou na execução do ex-prefeito.

“Ele colaborou com todas as informações, não há prova alguma do envolvimento dele no crime. Houve uma delação premiada de uma pessoa sem prestígio na sociedade e foi comprovado no depoimento que essa pessoa faltou com a verdade”, contou, alegando que a dívida que ele cobrava, acima de R$ 100 mil de Barros, já está correndo no âmbito da justiça.

Ao fim do depoimento, o advogado solicitou ao delegado Alcino Júnior a transferência do ex-secretário do presídio Francisco de Oliveira Conde para o quartel do Batalhão de Operações Especiais da Polícia Militar (BOPE). A solicitação foi acatada e Mariano foi transferido ainda nessa terça, 26.