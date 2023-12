Ex-marido de Ana Hickmann pede suspensão da investigação sobre dívidas da empresa

A defesa de Alexandre Correa, ex-marido da apresentadora Ana Hickmann, apresentou nesta sexta-feira (14) à Justiça de São Paulo um pedido de habeas corpus por incompetência jurisdicional da delegacia e Justiça de Itu, do interior do estado, na apuração da suposta fraude na empresa do ex-casal. O pedido reforça a tese da defesa sobre a inexistência de crime patrimonial comprovado e pede a suspensão imediata da investigação.

Alexandre alega estar passando por coação e “constrangimento ilegal” durante a investigação que visa apurar a acusação da apresentadora de desvio patrimonial de R$ 25 milhões uma das empresas que divide sociedade com o empresário.

Os advogados do empresário afirmam não haver crime patrimonial entre pessoas casadas pelo regime de comunhão parcial de bens e que a delegacia de Itu não tem competência para a investigação, visto que a sede das empresas ficam e os bancos envolvidos são da capital paulista.

Com a investigação das violações da Lei da Maria da Penha, a defesa de Alexandre pede para que a denúncia de agressão física e emocional não seja relacionada à questão patrimonial da empresa.

A CNN tenta contato com a defesa de Ana Hickmann.