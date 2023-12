“Eu vou tomar um tacacá”: veja benefícios do caldo típico da região Norte do Brasil

“Eu vou tomar um tacacá“. Só de ler o trecho, o cérebro dá um “estalo” e traz a melodia da música Voando Pro Pará, da cantora Joelma. O verso da canção remete a um prato típico do estado da região Norte do Brasil. Feito com camarão, tucupi, jambu e goma de mandioca, o prato soma inúmeros benefícios, inclusive, ser uma “fórmula” antienvelhecimento.

A Coluna Claudia Meireles não “voou” para o estado da região Norte, mas contactou a nutricionista Priscilla Dias. Com especialização em nutrição clínica e materno-infantil, ela atende em solo paraense e tem formação pelo Centro Universitário do Pará (Cesupa). A expert se graduou em 2006.

De acordo com Priscilla, o tacacá pode muito bem ser caracterizado como um prato “nutritivo”. “É uma boa fonte de proteínas, vitaminas e minerais”, salienta. Por conter camarão, o caldo integra bons níveis de proteínas, “essenciais para a construção e manutenção dos músculos, ossos e tecidos”.

Por Metrópoles