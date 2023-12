Estudantes de Cruzeiro do Sul arrecadam alimentos e brinquedos para a Pastoral da Criança

A direção da Escola São José, em Cruzeiro do Sul, está fazendo uma campanha de arrecadação entre seus alunos para doar para 16 comunidades atendidas pela Pastoral da Criança.

Os estudantes doam seus próprios itens e também buscam por outras doações. A direção da unidade de ensino estendeu a campanha para além dos muros da escola e pede ajuda à população para atender 210 crianças de 16 comunidades. O objetivo é garantir um Natal menos desigual para as crianças pobres assistidas pela Pastoral.

A campanha já arrecadou 400 brinquedos, além de roupas e 16 cestas básicas já estão prontas. Há itens como arroz, feijão e macarrão, para montar outros kits para a doação.

A Escola de Ensino Fundamental São José, que tem 75 anos de fundação, é da Diocese de Cruzeiro do Sul e faz parte da rede estadual de ensino. Conta com mais de 1.215 estudantes.

A diretora da Escola, Rosa Mônica, conta que em visita ao Centro de Convivência do Bairro Miritizal, que faz parte da Paróquia da Glória, recebeu uma carta de uma criança, que em vez de brinquedo, pediu uma cesta básica de presente de Natal. ” Ela disse que queria uma cesta básica para fazer uma ceia de natal para a família dela. E quando uma criança, em vez de brinquedo, pede uma cesta básica, é porque está passando fome. Então iniciamos a campanha entre nossos alunos para ajudar a ela e outras crianças. Estendemos à campanha para a população, porque são 16 comunidades da Pastoral para atender. Quem puder pode deixar alimentos, brinquedos e roupas aqui na Escola São José até o dia 23 de dezembro”, pede ela.

A Carta

A carta entregue à diretora Rosa Mônica, é da menina Iorrana, que mora no Bairro Miritizal. Em 10 linhas, ela faz o relato da pobreza e do sonho de uma noite com comida farta junto com a família.

“Eu queria uma cesta básica para eu passar um Natal bom com minha família porque meu sonho é fazer uma ceia porque eu não tenho condição de fazer uma ceia e eu ficaria muito feliz se a senhora realizar. Muito obrigada!” , contou a menina de 10 anos.

16 comunidades

A Paróquia da Glória, que é parte da Diocese de Cruzeiro do Sul, atende 210 crianças de 0 a 6 anos, em situação de vulnerabilidade social, por meio da Pastoral da Criança, em 16 comunidades, como o Miritizal, Santo Antônio, São Pedro, São Sebastião e Cruzeirinho Velho. Crianças mais velhas também são beneficiadas com as ações.

Os alimentos, roupas e brinquedos serão entregues pela direção da escola, nessas comunidades no dia 23 de dezembro.

Pastoral da Criança

A Pastoral da Criança, criada por Dom Paulo Evaristo Arns, em 1983, é uma entidade social da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil – CNBB. Exercita práticas referentes à saúde, alimentação, educação e cidadania da faixa infantil que compõe os grupos mais pobres.

As tarefas desenvolvidas pela Pastoral têm como objetivo atender às crianças carentes desde o momento da gestação até os seis anos. As famílias também são assistidas em suas necessidades, na melhoria de suas condições, na compreensão de seus direitos e obrigações, na erradicação da violência no lar.

O projeto teve seu início na Paróquia de São João Batista, em 1983, na cidade de Florestópolis, no Paraná. Esta localidade foi escolhida pela alta taxa de mortalidade infantil – 127 crianças em cada mil nascimentos. Um ano depois, o número havia diminuído para 28 crianças entre cada mil que nasciam.

A atuação da Pastoral se disseminou para várias outras áreas do Brasil. Atualmente uma média de 260.000 voluntários se empenham em contribuir para o crescimento qualitativo de pelo menos 1,8 milhões de crianças na faixa de 0 a seis anos. Cerca de 94 mil mulheres grávidas integrantes de 42 mil grupos de famílias carentes, em cerca de 4.066 cidades por todo o país, são atendidas pela Pastoral.