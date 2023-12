Rio Branco Futebol Clube anuncia reforço europeu para comandar o ataque em 2024

O Rio Branco Futebol Clube anunciou por meio de suas redes sociais na segunda-feira, 25, um presente de Natal a sua fanática torcida, trata-se da 20° contratação da equipe, o atacante francês Kelly Noa Yobo YGomez, 20 anos, que deverá comandar o ataque da equipe do Estrelão na temporada de 2024.

A equipe do Estrelão divulgou que YGomez atuou nas categorias de base de clubes franceses como Poissy, ficando até os 13 anos, depois no sub-15 do Red Star, e em seguida por três anos nas equipes jovens do PSG.

Segundo a direção do Rio Branco o contrato do jovem francês terá duração de 1 ano. Os valores da transação não foram revelados. “YGomez tem 20 anos e construiu sua base na Europa, fazendo testes ainda garoto em clubes como Bordeaux-FRA, Espanyol-ESP e Girona-ESP. “Agora, no Brasil, Gomes busca novos horizontes através de seus empresários franceses após firmarem parceria com nosso Estrelão e nesse ano de 2024 vamos fazer intercâmbio de atletas trazendo e levando para a França”, diz a assesoria do Estrelão.