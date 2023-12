Estado realiza verificação e fiscalização de taxímetros na cidade de Cruzeiro do Sul

O Instituto de Pesos e Medidas (Ipem), órgão delegado do Inmetro no Acre, deu início nessa quinta-feira, 7, aos trabalhos de verificação subsequente e fiscalização dos taxímetros instalados nos táxis em Cruzeiro do Sul. As verificações irão ocorrer no período de 7 a 17 de dezembro.

“A ação de verificação tem a finalidade de garantir a correta instalação e aferição dos aparelhos nas corridas realizadas pelos taxistas do município, visando atender aos requisitos técnicos e metrológicos determinados em lei”, destacou Herica Granzotto, presidente do Ipem.

O procedimento para verificação nos táxis com número final das permissões 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 0, será realizado durante os dias 7 a 17 de dezembro de 2023, no Sindicato dos Taxistas de Cruzeiro do Sul (Sintacs), situado na Rua Félix Gaspar, 10 – Centro.

A taxa de cobrança do procedimento de verificação e aferição dos instrumentos será paga pelo proprietário ou responsável pelo veículo, no valor de R$ 52,18 a título de verificação subsequente e aferição de cada taxímetro, determinada pela Portaria Ipem Nº 035, de 24/11/2023, publicada no Diário Oficial nº 13.661, de 28 de novembro de 2023.

O Ipem informa que é necessário que os taxistas realizem a renovação do certificado de verificação e avaliação de conformidade do instrumento taxímetro anualmente. O descumprimento implicará nas autuações e sanções administrativas previstas na legislação.

O Inmetro, por meio dos seus órgãos delegados, orienta aos clientes passageiros que verifiquem se o instrumento taxímetro está funcionando, para que não ocorra divergência na cobrança de valores nas corridas de táxi.

Consumidores que desconfiarem de possíveis irregularidades devem entrar em contato com a Ouvidoria do Inmetro, no telefone 0800 2851818, ou ainda com o Ipem no Acre, pelo número (68) 3229-5566.