Estado lança campanha de arrecadação de brinquedos em Cruzeiro do Sul

“Qualquer brinquedo desperta alegria e felicidade numa criança. Vamos unir forças para realizar um Natal marcado pelo sentimento de fraternidade, empatia e amor ao próximo”. Com esse chamamento, a gestora da Secretaria de Estado de Assistência Social e Direitos Humanos do Acre(SEASDH) no Juruá, Carem Carvalho, anunciou nesta terça-feira, 6, em Cruzeiro do Sul, a abertura da campanha Doe Brinquedos e Faça uma Criança Mais Feliz.

Com a ação, o governo do Estado visa arrecadar também vestimentas, calçados e outros donativos para os pequenos que vivem em situação de vulnerabilidade social na segunda maior cidade acreana. “Inicialmente, mobilizamos os servidores públicos do Estado, mas faço convite à sociedade cruzeirense para nos ajudar a fazer uma criança feliz neste Natal”, reforça Carem Carvalho.

A iniciativa conta com o apoio do núcleo da Secretaria de Estado de Educação, Cultura e Esportes (SEE) no município, da Secretaria da Fazenda (Sefaz), da Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre), do Gabinete do Governador no Juruá, do Departamento de Estradas de Rodagens, Infraestrutura Hidroviária e Aeroportuária do Acre (Deracre), do Instituto de Terras do Acre (Iteracre), do Instituto do Meio Ambiente do Acre (Imac), da Secretaria de Estado do Meio Ambiente (Sema) e da empresa privada Viber Fitness Academia.

A doação dos itens deve ser feita até 17 de dezembro, data em que se encerra a arrecadação, nos pontos de coleta localizados nas sedes locais da SEASDH, dos colaboradores e também na Maternidade de Cruzeiro do Sul.

Segundo Carem Carvalho, cerca de mil crianças devem ser beneficiadas com a entrega, que deve ser realizada até o dia 24 deste mês. “Firmamos parceria com as associações de bairros, que nos apresentarão listas com os nomes das crianças a serem beneficiadas. Tudo que vier, será muito bem aproveitado”, enfatiza a gestora.