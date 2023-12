Escola de gastronomia da rede Ieptec realiza 1º concurso gastronômico estudantil

Nem só de aulas teóricas e práticas vivem os alunos do Instituto Estadual de Educação Profissional e Tecnológica (Ieptec). Por meio da Escola de Gastronomia e Hospitalidade Miriam Assis Felício, a autarquia realizou na sexta-feira, 29, no laboratório de cozinha experimental da unidade, localizada na Cidade do Povo, em Rio Branco, o 1° Concurso Gastronômico Estudantil.

A atividade correspondeu à prova final das turmas veteranas dos cursos técnicos em confeitaria e panificação, do Itinerário de Formação Técnica e Profissional (IFTP). Os alunos foram separados por grupos que tiveram a responsabilidade de escolher e executar as receitas, sendo um prato por grupo. Todos os preparos foram acompanhados pelos chefs de cozinha e professores da escola, Rafysa Assem e Ruan Brasil, idealizadores do concurso.

“O objetivo foi alcançado! Os estudantes tiveram uma experiência única, competindo com seus pratos e suas ideias. Tivemos todo apoio da coordenação da escola e diretoria do Ieptec, além dos parceiros que foram essenciais para a realização desse projeto”, comentou Rafysa.

“Foi muito importante para os nossos alunos que participaram fazendo o que aprenderam durante o curso. Para o próximo ano serão planejados outros concursos como esse”, disse a coordenadora da escola, Marineide Diógenes.

“Foi muito legal participar e muito gratificante ganhar. Recebi elogios e também críticas construtivas para melhorar ainda mais”, comemorou Carlos Manoel Muniz, que alcançou o 1º lugar junto com o colega José Gladson da Silva, que disse: “o concurso foi uma forma de ganhar experiência para o mercado de trabalho e vai ajudar muito no meu futuro. Fiquei muito feliz em ganhar esse prêmio, foi uma honra poder participar”.

As empresas acreanas Acrepan e Miragina apoiaram a ação doando as premiações em forma de cestas de produtos de fabricação própria.