Erosão derruba casa com bebê e quatro crianças dentro no interior do Acre

Uma casa caiu enquanto cinco crianças (incluindo um bebê de 11 meses) e um adolescente de 14 anos estavam dormindo na noite desse domingo, 10, durante uma chuva que caía no bairro Tiro ao Alto, na cidade de Cruzeiro do Sul (AC).

A residência tombou devido à erosão, que afetou a estrutura do imóvel. Não havia adultos no momento em que a casa cedeu.

As crianças e o adolescente foram retirados do imóvel pelos vizinhos. O comandante do Corpo de Bombeiros de Cruzeiro do Sul, capitão Josadaque Ibernom, disse ao ac24horas que a dona da casa estava em viagem para Rio Branco.

“Quando a equipe chegou ao local, as crianças haviam sido retiradas pelos vizinhos e a mãe estava em viagem. Os objetos seguem dentro do imóvel, que não tem condições de ser restabilizado”, contou.

O nome da dona do imóvel não foi identificada e as informações apontam que a família foi para uma cidade próxima de Cruzeiro após o incidente. A direção do segundo Conselho Tutelar de Cruzeiro do Sul informou não foi acionado para atender o caso.