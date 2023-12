Equipes do futebol acreano se preparam para iniciar treinos para a temporada 2024

A bola já tem data para voltar a rola no futebol acreano. Em 2024, a temporada começa com o Campeonato Estadual, que inicia no dia 17 de fevereiro. Faltando menos de dois meses para a competição, os clubes que irão disputar o título começam a se preparar. O campeonato 2024 será disputado por 11 equipes, sendo sete da capital: Rio Branco, Galvez, Independência, Vasco da Gama, Atlético Acreano, São Francisco e Andirá. Outros quatro times vêm do interior: Náuas (Cruzeiro do Sul), Humaitá (Porto Acre), Adesg (Senador Guiomard) e Plácido de Castro.

O atual campeão é o Rio Branco que, além da busca pelo bicampeonato, vai dividir suas atenções com as competições nacionais. Depois de ter ficado de fora este ano dos campeonatos a nível nacional, o Estrelão vai ser um dos representantes do Acre na Copa do Brasil, Copa Verde e Campeonato Brasileiro da Série D.

O time, ainda sem a presença do técnico Carlos Júnior e com apenas parte do elenco, iniciou a preparação nesta quarta-feira, 27. Entre as contratações para a próxima temporada, destaque para o francês Kelly Noa Yobo Ygomez, 20 anos, que será o primeiro europeu a vestir a camisa na história do Estrelão.

O Tourão de Porto Acre foi vice-campeão acreano em 2023 e é outro representante do estado nas competições nacionais no ano que vem. A aposta vem do banco de reservas. Kinho Brito, que passou as duas últimas temporadas no Galvez, vai ser o treinador da equipe que nos três anos conquistou um título e dois vice no futebol estadual.

Outra contratação de peso do futebol acreano vem do São Francisco. O time católico, que este ano, graças ao vice-campeonato de 2022, disputou pela primeira vez em sua história competições nacionais, anunciou a contratação de Régis, ex-jogador do São Paulo, e que disputou a última temporada pelo São Caetano.

Fora o Rio Branco, as demais equipes que vão disputar o estadual iniciam suas respectivas preparações na primeira quinzena de janeiro.

Arena da Floresta de volta

Uma das novidades da temporada do futebol acreano no próximo ano é a volta da Arena da Floresta recebendo jogos oficiais. O principal estádio do Acre está há um ano e meio sem receber jogos oficiais. O último foi em maio de 2022 na partida entre Rio Branco e Amazonas pela Copa Verde.

Nos últimos meses, o estádio passa por uma ampla reforma, incluindo a recuperação do gramado e deve receber partidas no estadual de 2024.