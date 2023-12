Empresários, fazendeiros e caminhoneiros do Acre são presos por tráfico de drogas

A Polícia Civil do Acre desarticulou ontem, 27, uma organização criminosa especializada no transporte de grandes quantidades de entorpecentes para outros estados. Durante as buscas e abordagens, agentes de polícia apreenderam seis armas de fogo, mais de 100 munições, dinheiro espécie, e veículos utilizados pelos investigados foram confiscados.

Segundo a polícia, o grupo criminoso era formado por uma rede de empresários, caminhoneiros e fazendeiros, que juntos operavam o esquema de envio da droga através de carretas a outros estados. Sete pessoas acusadas de fazer parte do esquema foram presas.

“A investigação revelou que uma fazenda localizada em Plácido de Castro, próxima à fronteira com a Bolívia, era usada como entreposto para o transporte da droga proveniente do país vizinho. O líder do grupo, apontado como responsável pela coordenação das atividades, foi preso, assim como os demais membros da associação”, informou o delegado da Denerc, Dr. Saulo Macedo.

O Delegado-Geral da Polícia Civil do Acre, Dr. Henrique Maciel, disse que a operação é prova do empenho da força ao combate do tráfico de drogas e lavagem de dinheiro: “A Polícia Civil vem desenvolvendo um trabalho investigativo qualificado em todo o Estado do Acre, impedindo que os criminosos tenham lucro com as atividades ilícitas, mesmo nesse período dos anos em que há recessos e uma diminuída no ritmo, nossos valorosos policiais estão engajados em operações dessa magnitude”, declarou.

Com informações da Polícia Civil do Acre.