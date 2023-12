Em Xapuri, usuários fazem vaquinha para comprar peça para motor de balsa do governo

Um grupo de usuários dos serviços de travessia do Rio Acre em Xapuri resolveu se cotizar para arcar com a despesa relacionada a uma peça do motor da embarcação, que deixou a população sem acesso ao transporte, gerando muita reclamação e cobranças ao Departamento de Estradas de Rodagem do Acre (Deracre).

Pelas informações que foram repassadas ao ac24horas, o valor da peça do motor que precisa ser substituída é R$ 3 mil, e os usuários que se propuseram a levantar o recurso por meio da “vaquinha” já tinham o dinheiro em mãos na manhã desta terça-feira, 12. Um deles, inclusive, postou imagem do item sendo confeccionado.

A embarcação não funciona de maneira efetiva há dois dias. Para piorar a situação, o motor reserva também foi danificado recentemente, deixando toda uma população urbana e rural isolada. Até o fim da tarde desta segunda-feira, 11, o Deracre não havia dado previsão para o restabelecimento do serviço essencial.

“A situação se torna ainda mais preocupante para os moradores da área rural, que dependem da balsa para acessar serviços básicos, como saúde e educação, sem contar com o escoamento da produção agrícola”, disse um dos usuários, pedindo para não ser identificado na reportagem.

Os moradores também apontam a “falta de comunicação” por parte do Deracre como um agravante da situação. De acordo com a mesma fonte, não foi feita nenhuma manifestação oficial pelo órgão a respeito das providências que estão sendo tomadas e muitos menos sobre uma previsão para a solução do problema.

“Até o momento, nenhum pronunciamento oficial foi feito pelo órgão, deixando a população sem qualquer previsão de retorno do serviço essencial. A ausência de informações gera incertezas e aumenta a indignação dos moradores, que se sentem abandonados pelas autoridades responsáveis”, acrescenta.

Em setembro passado, o Deracre transportou para Xapuri uma nova balsa, de 21 metros de comprimento por 4,80 metros de largura, para ser impulsionada por rebocador. No entanto, passados quase quatro meses, o rebocador ainda não chegou. A embarcação segue ancorada, sem uso, alguns metros abaixo da travessia.

O diretor-presidente do Deracre, Sócrates Guimarães, informou, na noite desta segunda-feira, 11, que estava mobilizando todos os esforços para resolver ainda nesta terça-feira, 12, o problema que suspendeu o funcionamento da balsa que faz a travessia de veículos no Rio Acre, em Xapuri.

Guimarães citou a falta de motores no comércio acreano com a potência necessária para impulsionar a balsa. A alternativa seria adquirir um equipamento de menor potência. Ele também alegou a dificuldade para se efetuar compras neste momento do ano, mas disse que no decorrer do dia daria uma posição a respeito do assunto.

Perguntado a respeito da nova balsa que o Deracre mandou para Xapuri, o presidente da autarquia disse que ainda há pendências por parte do fabricante da embarcação que o governo vem tentando resolver. Segundo ele, essa dificuldade também envolve a parte relacionada a motores.