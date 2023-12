Em reviravolta histórica, Palmeiras joga hoje para confirmar título do Brasileirão 2023

O Palmeiras enfrenta o Cruzeiro nesta quarta-feira (6), às 21h30, no estádio do Mineirão, pela última rodada do Campeonato Brasileiro. O Verdão está muito próximo de mais um título, o 12º de sua história no torneio e o quarto na era dos pontos corridos.

O time comandado por Abel Ferreira pode se igualar ao rival Corinthians como maior campeão brasileiro neste formato.

Apenas uma combinação improvável de resultados tira o título do Palmeiras, que tem três pontos a mais que seus concorrentes diretos Atlético-MG e Flamengo.

Lista completa de campeões brasileiros (era dos pontos corridos)

•2003 – Cruzeiro

Cruzeiro •2004 – Santos

Santos •2005 – Corinthians

Corinthians •2006 – São Paulo

São Paulo •2007 – São Paulo

São Paulo •2008 – São Paulo

São Paulo •2009 – Flamengo

Flamengo •2010 – Fluminense

Fluminense •2011 – Corinthians

Corinthians •2012 – Fluminense

Fluminense •2013 – Cruzeiro

Cruzeiro •2014 – Cruzeiro

Cruzeiro •2015 – Corinthians

Corinthians •2016 – Palmeiras

Palmeiras •2017 – Corinthians

Corinthians •2018 – Palmeiras

Palmeiras •2019 – Flamengo

Flamengo •2020 – Flamengo

Flamengo •2021 – Atlético-MG

Atlético-MG •2022 – Palmeiras