Em encontro com o BID, Gladson reforça pedido de apoio para programa de regularização fundiária

O Acre já recebeu mais de R$ 14 milhões de investimentos em programa de regularização fundiária pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID).

Em encontro com o presidente da instituição, Ilan Goldfajn, neste domingo, 3, o governador do Acre, Gladson Cameli agradeceu por todo o apoio dado ao Estado e reforçou o pedido de mais investimentos para entrega de novos títulos de terra para quem vive nela.

“Uma das grandes prioridades desta gestão é avançar com o programa de regularização fundiária, é levar cidadania para quem vive e cuida das nossas terras, ajudando a preservar e a construir um Brasil e um Acre cada vez mais próspero. Por isso, reforço o pedido ao BID para que continue nos apoiando com a entrega de novos títulos”, destacou o governador.

O pedido do governador foi feito durante um coquetel de encontro entre o Consórcio Interestadual da Amazônia Legal (CAL) e o BID, na COP28, em Dubai, nos Emirados Árabes, para tratar de assuntos de interesse dos estados que compõem a Amazônia Legal – Pará, Acre, Amazonas, Rondônia, Amapá, Mato Grosso, Roraima, Tocantins e Maranhão – bem como para celebrar a conquista do Brasil em sediar a COP30, que terá como sede o estado do Pará, em 2025.

“A presença de vocês todos aqui é muito importante para fortalecer a nossa parceria e os nossos resultados em prol da Amazônia”, destacou o presidente do BID, Ilan Goldfanjn, na presença dos governadores da Amazônia Legal.