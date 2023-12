Em Cruzeiro do Sul, mais de 600 estudantes participam da formatura do Proerd

Em Cruzeiro do Sul, mais de 600 alunos da rede estadual de ensino participaram da formatura do Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência (Proerd) nesta quinta-feira, 21. O programa, realizado pela Polícia Militar e pela Secretaria de Estado de Educação, Cultura e Esporte (SEE), tem como objetivo transmitir para crianças e adolescentes a valorização da vida, prevenir o envolvimento com as drogas e com a violência, buscando ressignificar a vida em sociedade.

Margarida Costa, mãe da Dáphine Vitória Costa, uma das estudantes escolhidas para ler uma redação na cerimônia, destacou a importância do programa. “Esse programa é muito bom para as crianças, pois além de a gente dar educação para os nossos filhos em casa, a escola tem um papel também de inserir esses tipos de educação para nossos filhos”, comentou.

Vagno Muniz, coordenador de zoneamento da equipe de gestão da Representação da SEE em Cruzeiro do Sul, ressaltou o impacto do programa na vida dos alunos. “É um momento muito especial na vida dessas crianças, desses pré-adolescentes, porque eles estão tendo acesso à informação que pode livrá-los do vício das drogas”, afirmou.

Os estudantes Kauan Kauassa e Victória Fernanda Menezes compartilharam o que aprenderam no Proerd. “Eu aprendi que a gente tem que respeitar os colegas e nunca aceitar o convite para usar drogas”, disse Kauan. Victória acrescentou: “Eu aprendi no Proerd que a gente não pode usar drogas e nem tomar bebida alcoólica porque faz muito mal à nossa vida”.

O comandante da Polícia Militar na região, tenente-coronel Edvan Rogério, explicou que o Proerd consiste em dez lições que são ministradas pelos policiais militares, abordando temas como autoestima, tomada de decisões, violência, saúde e cidadania. “Este ano, na região do Juruá, mais de 2 mil crianças foram atendidas pelo programa. Para a Polícia Militar é uma grande satisfação poder contribuir para o futuro desses estudantes”, concluiu.