Eleições de 2024 vão levar mais de 4 bi às urnas e podem reconfigurar a política mundial

Os eleitores administraram alguns choques profundos à estabilidade mundial no ano que passou – mas nada como o que podemos esperar em 2024.

No próximo ano, países que somados contêm mais da metade da população mundial realizarão eleições, como observou o The Economist. Mais de 4 bilhões de pessoas vivem nesses países que irão às urnas.

Como tenho observado ao longo dos últimos dois anos ao narrar as eleições mundiais, surgiram padrões, por vezes assustadores.

Em todos os continentes, tornou-se muito fácil para os eleitores simplesmente rejeitarem filosofias liberais de longa data em troca de brilhantes promessas que são como ouro dos tolos apresentadas por extremos – muitas vezes da extrema-direita populista.

E as perspectivas de mudanças dramáticas estão apenas se intensificando.

O importante ano eleitoral começa com Bangladesh em janeiro. Já ocorreram manifestações antigovernamentais desencadeadas pelo principal partido da oposição, o Partido Nacionalista do Bangladesh (BNP, na sigla em inglês), cujos principais líderes estão presos ou exilados.

O BNP ameaçou boicotar as urnas se a primeira-ministra Sheikh Hasina não renunciar e entregar o poder a um governo provisório antes das eleições gerais. É provável que Hasina continue o seu governo de 15 anos com mão de ferro.

Em fevereiro, as duas nações muçulmanas mais populosas do mundo – Paquistão e Indonésia – realizam eleições com uma semana de diferença.

O Paquistão fará suas primeiras eleições gerais desde que o popular, mas polêmico, ex-primeiro-ministro Imran Khan foi destituído por acusações de corrupção.

Ele nega qualquer irregularidade. Embora não seja um candidato, Khan ainda é a força motriz do seu partido político.

A Indonésia realizará as maiores eleições do mundo em um único dia, pouco depois – com mais de 200 milhões de eleitores no país e 1,75 milhões de diásporas indonésias – embora seja pouco provável que os eleitores afrouxem o controle do poder das elites empresariais e militares ricas.

Em outro lugar, a África do Sul realizará talvez a eleição mais epifanal da África, certamente no seu conturbado período pós-Nelson Mandela.

Quando os sul-africanos foram às urnas nas eleições municipais, há dois anos, o partido de Mandela, o Congresso Nacional Africano, obteve pela primeira vez menos de 50% dos votos, com eleitores consternados com a desordem e a corrupção que marcaram demais os seus 30 anos no poder.

Se essa tendência descendente continuar nas eleições gerais de 2024, será um momento decisivo na história política da África do Sul.

Olhando para a Europa, haverá nove eleições parlamentares, onde um dos maiores desafios para os novos governos será encontrar parceiros de coligação para formar maiorias.

Fique de olho nas eleições de Portugal, em março. Ela acontece após uma investigação de corrupção que forçou a saída do primeiro-ministro socialista do país após oito anos no cargo – e pode anunciar uma virada para o partido de extrema-direita Chega.

Da mesma forma, a direita parece preparada para grandes ganhos nas eleições austríacas, marcadas para o outono do hemisfério Norte.

Também previstas para o final de janeiro de 2025 estão as eleições gerais do Reino Unido, o que significa que podemos esperar ver os eleitores britânicos provavelmente indo às urnas no final de 2024 – e podemos até ver um retorno do Partido Trabalhista ao poder após 14 tensos anos de governo conservador.

Na América Latina, o México está prestes a ter a sua primeira mulher presidente, uma vez que duas estão disputando nos principais partidos nas eleições de junho, onde as drogas, o crime e a imigração para os EUA estão no topo da agenda política.

Em outro lugar, o imprevisível líder nacionalista da Venezuela, Nicolás Maduro, procurará um novo mandato com os riscos que incluem uma batalha fronteiriça com a vizinha Guiana sobre os direitos do petróleo.

Mas há cinco eleições especialmente dramáticas que merecem destaque:

Taiwan em 13 de janeiro: Um novo presidente no centro das tensões EUA-China

Os riscos são especialmente altos nesse momento de tensão acrescida entre Pequim e Taipé, à medida que os Estados Unidos continuam prometendo uma garantia à democracia de Taiwan.

Com três candidatos presidenciais, o favorito e escolhido pelo Partido Democrático Progressista, Lai Ching-te é um anátema para a China com a sua promessa de continuar a defesa determinada da soberania da ilha, estabelecida pelo presidente em exercício, Tsai Ing-wen.

Em segundo lugar, mas bem perto, Hou Yu-Ih, da oposição Kuomintang, quer começar a conversar com Pequim. Um terceiro distante, Ko Wen-je, do Partido Popular de Taiwan e ex-prefeito de Taipé, oferece um meio-termo mais próximo da conciliação.

Se os eleitores seguirem o status quo, espera-se que Pequim aumente a pressão. “Uma escolha entre a guerra e a paz”, foi a resposta oficial chinesa, depois do fracasso das conversações de unidade entre os partidos da oposição em novembro.

Rússia em 17 de março: Putin está deixando pouco ao acaso

Há poucas dúvidas sobre o planejado status de presidente vitalício de Vladimir Putin na sua campanha de reeleição. Ele completará 78 anos no final do seu mandato, ultrapassando o líder soviético Josef Stalin como o governante russo mais antigo desde Catarina, a Grande.

Putin está deixando pouco ao acaso. Até agora, ele parece ter apenas um adversário oficialmente sancionado – Alexei Nechaev, um empresário de cosméticos, que por acaso é membro da coligação política de Putin, a Frente Popular de Toda a Rússia.

Poderá muito bem haver caos, como ocorreu em toda a Rússia na corrida presidencial de 2018, embora centenas de milhares de vozes potencialmente contra Putin tenham fugido para o exterior durante a invasão da Ucrânia.

Com a possibilidade muito real de que essa possa ser a eleição final do presidente russo – dada a sua idade – um Putin encorajado poderia concentrar seu foco, após a eleição, num esforço ainda mais amplo e desestabilizador de remontar um império soviético. E o risco de um confronto direto com a Otan dificilmente deveria ser excluído.

Índia em abril e maio: a nação mais populosa do mundo em uma encruzilhada

Transformar a nação mais populosa do mundo, de uma democracia vibrante em um estado nacionalista hindu que se aproxima de uma teocracia, é o que está em jogo para a Índia nessas eleições, que deverão acontecer durante várias semanas, em abril e maio.

O primeiro-ministro Narendra Modi dedicou o seu primeiro mandato a cimentar um nacionalismo hindu inflexível. Ignorados, estão os cerca de 200 milhões de muçulmanos e 28 milhões de cristãos do país.

Há receios de que uma esperada vitória de Modi permita que ele complete o que considera um elemento central da sua missão.

No próximo mês, Modi inaugurará um amplo templo hindu, erguendo-se sobre as cinzas de uma antiga mesquita – uma afirmação simbólica de domínio para Modi e para todos os hindus da Índia.

Como é que os Estados Unidos lidam com tal indivíduo – central para o mundo em desenvolvimento e ao mesmo tempo um importante parceiro comercial, um contrapeso ao Paquistão e à sua inclinação para a Rússia e a China e um baluarte estratégico contra a expansão desenfreada chinesa no Pacífico?

Parlamento Europeu de 6 a 9 de junho: Uma grande mudança para a direita?

Junho será um momento crítico para o futuro da Europa, uma vez que o Parlamento Europeu realiza a sua primeira eleição desde a saída da Grã-Bretanha; e uma prevista para provocar enorme desordem.

As bases de uma potencialmente vasta oscilação à direita estão em obras há anos, certamente construídas ao longo de 2023. Os Conservadores e Reformistas Europeus de direita poderão até assumir o cargo de terceiro maior grupo no novo Parlamento Europeu.

Um tal bloco de determinados eurocépticos e de direita poderia lançar areia nas engrenagens de uma série de programas moderados da União Europeia e apoiar oscilações de direita a nível interno em potências líderes como a Alemanha e a França.

Em jogo: mais ajuda à Ucrânia, sanções à Rússia (já objeto de vetos da Hungria e da Eslováquia), restrições à imigração, retrocessos nos controles climáticos, justiça e Estado de direito em toda a UE, e uma mudança na forma como a Europa lida com com a China.

Estados Unidos em 5 de novembro: O fator Trump e além

Mesmo que Donald Trump não seja eleito presidente, a votação e a campanha que conduzirão ao dia 5 de novembro poderão destruir o tecido da democracia nos Estados Unidos. E se ele for eleito, isso poderá ter efeitos em cascata em grandes extensões do mundo.

Como seria a Otan no caso de uma retirada de Trump? Imagine o conforto para aqueles que desmantelariam totalmente a aliança.

Depois, há todos os ditadores e aspirantes a ditadores aos quais Trump dirigiu palavras calorosas. Durante a campanha em New Hampshire, no sábado (16), Trump citou Putin ao chamar o presidente dos EUA, Joe Biden, de “ameaça à democracia”.

No mesmo evento, elogiou o líder norte-coreano Kim Jong Un e o primeiro-ministro nacionalista linha-dura da Hungria, Viktor Orban.

Como estas palavras poderão ser traduzidas em ações no caso de uma presidência de Trump?

Afinal de contas, ele já se comprometeu a visitar o bombástico novo presidente da direita radical da Argentina, Javier Milei, que sugeriu substituir o peso pelo dólar americano, ao mesmo tempo que usa uma motosserra na burocracia e nos orçamentos.

Onde o mundo estará daqui a um ano será determinado por bilhões de eleitores que visitam ou evitam urnas eleitorais com vários graus de liberdade e transparência – e pelos políticos que demonstrarão até que ponto respeitam as escolhas que o seu povo fez.

Esperamos que eles considerem cuidadosamente e votem com sabedoria.