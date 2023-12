Ederson é eleito melhor goleiro do mundo em 2023 por estatísticos; confira ranking

O brasileiro Ederson, do Manchester City, foi eleito pela IFFHS (Federação Internacional de História e Estatísticas do Futebol) o melhor goleiro do mundo em 2023.

Campeão da Champions League, da Premier League e do Mundial com o clube inglês, Ederson superou nomes como Emiliano Martínez, do Aston Villa, e Thibaut Courtois, do Real Madrid.

Alisson, do Liverpool, que já ganhou a premiação em 2019, foi outro brasileiro entre os dez melhores, ficando com a oitava posição.

Confira o ranking de melhores goleiros do mundo pela IFFHS

1.Ederson (Manchester City) – 145 pontos

2.Dibu Martínez (Aston Villa) – 76

3.Courtois (Real Madrid) – 73

4.Ter Stegen (Barcelona) – 58

5.Oblak (Atlético de Madrid) – 36

6.Donnarumma (PSG) – 23

7.Bono (Al-Hilal) – 22

8.Alisson (Liverpool) – 19

9.Onana (Manchester United) – 16

10.Maignan (Milan) – 13