Dubai planeja nova ilha artificial com hotéis de Las Vegas a um custo de mais de R$ 5 bi

Terra de superlativos, Dubai terá mais uma megaconstrução para chamar de sua: o emirado planeja a inauguração de uma nova ilha artificial em sua costa.

Batizada de The Island, a ilha terá 10,5 hectares de área e deverá custar cerca de 4,4 bilhões de dirhams, ou seja, mais de R$ 5,8 bilhões.

A informação é de que grandes marcas de hotéis de Las Vegas, como o MGM, o Bellagio e o Aria, devem contar com propriedades no local, oferecendo um total combinado de 1.400 quartos de hotel e apartamentos, além de lojas e restaurantes.

De acordo com o Departamento de Economia e Turismo de Dubai e o veículo Time Out, a nova ilha ficará localizada na costa de Umm Suqeim, bem próxima à praia pública de Jumeirah, do Jumeirah Beach Hotel e do Jumeirah Marsa Al Arab, este último um resort inspirado em um superiate que deverá ser inaugurado em 2024.

Vale ressaltar que, em setembro deste ano, os Emirados Árabes Unidos introduziram um novo órgão regulador para supervisionar jogos comerciais composto por especialistas em cassinos e jogos de azar dos Estados Unidos. Atualmente, jogos de aposta são ilegais nos país do Oriente Médio.

Além da prevista The Island, Dubai já possui ao menos cinco ilhas artificiais, como Palm Jumeirah, Palm Jebel Ali, Dubai Islands, Bluewaters Island e World Islands. Detentora do mais alto edifício do mundo e da maior roda-gigante do mundo, Dubai possui ainda piscinas com recordes mundiais e recentemente teve novos restaurantes estrelados pelo Guia Michelin neste ano.