Dormir mal ou pouco pode ser causa de ansiedade e até infelicidade, diz estudo

Não dormir o suficiente ou dormir mal pode afetar muito o humor e a saúde mental das pessoas, de acordo com um novo estudo nos Estados Unidos, que analisa 50 anos de pesquisa.

“Descobrimos que todas as formas de perda de sono – privação total de sono, perda parcial de sono e fragmentação do sono – resultaram em mudanças emocionais. O efeito mais forte e consistente foi que a perda de sono reduziu o humor positivo”, disse a co-autora Cara Palmer, professora assistente e diretora do Laboratório de Sono e Desenvolvimento da Universidade Estadual de Montana, em Bozeman.

“Também descobrimos que a perda de sono aumentava a sensação de ansiedade”, disse Palmer. “Ao vivenciar eventos emocionais, as pessoas também eram mais propensas a relatar reações diferentes do que as pessoas que estavam bem descansadas.

“Especificamente, eles relataram sentir menos excitação emocional, que é quando sentimos a intensidade de certas emoções em nosso corpo, sugerindo que em geral as pessoas sentiram respostas emocionais mais silenciosas após a perda de sono”.

Adultos com mais de 18 anos precisam de pelo menos sete horas de sono sólido à noite para serem saudáveis, de acordo com os Centros de Controle e Prevenção de Doenças dos EUA. Quando ficam aquém desse mínimo, o preço pode ser alto: estudos associam o sono insatisfatório a um risco aumentado de obesidade, doenças cardíacas e demência, bem como distúrbios de humor.

Apesar dos riscos, mais de 30% dos adultos têm um débito diário de sono – quando você dorme menos do que o seu corpo necessita – de mais de uma hora, enquanto quase 1 em cada 10 adultos perde duas ou mais horas de sono todas as noites, aponta um estudo de 2022.

“Em todo o mundo, as pessoas raramente dormem a quantidade recomendada de pelo menos cinco noites por semana”, disse por e-mail Jo Bower, co-líder do estudo e professor da Universidade de East Anglia em Norwich, Inglaterra. “O nosso trabalho mostra as potenciais consequências disto para a nossa saúde emocional, numa altura em que os problemas de saúde mental estão a aumentar rapidamente.”

Tipos de perda de sono

Publicada quinta-feira no jornal Psychological Bulletin da Associação Americana de Psicologia, a pesquisa analisou dados de 154 estudos sobre mais de 5.000 pessoas ao longo de cinco décadas.

Nesses estudos, os investigadores perturbaram o sono dos participantes durante uma ou mais noites, quer mantendo-os acordados (privação de sono), acordando-os periodicamente (fragmentação do sono) ou fazendo-os acordar mais cedo do que o habitual (perda parcial de sono). Posteriormente, os participantes foram testados quanto à ansiedade, depressão, humor e sua resposta a gatilhos emocionais.

“Geralmente, a privação total de sono teve um impacto maior no humor e nas emoções em comparação com a perda parcial de sono ou o sono fragmentado”, disse Palmer. “Curiosamente, porém, o efeito do sono no humor positivo ocorreu mesmo após curtos períodos de perda de sono, como ficar acordado uma ou duas horas mais tarde do que o habitual ou depois de perder apenas algumas horas de sono.”

A metanálise “ampla e abrangente” enfatiza as fortes conexões entre saúde mental e sono, disse o especialista em sono e pneumologista Dr. Raj Dasgupta, professor associado de medicina clínica na Escola de Medicina Keck da Universidade do Sul da Califórnia. Ele não esteve envolvido na pesquisa.

“Talvez haja verdade por trás do ditado: ‘acordei do lado errado da cama’”, disse Dasgupta por e-mail.

“Os estudos incluídos na meta-análise descobriram que os indivíduos que tinham sono de má qualidade e quantidade relataram sentir-se mais estressados, irritados, tristes e mentalmente exaustos. Quando os sujeitos retomaram o sono normal, relataram uma melhora dramática no humor.”