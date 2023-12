Domingo que antecede o Natal será de tempo com sol e possibilidade de chuvas pontuais

FOTO: SÉRGIO VALE

Neste domingo, 24, véspera de Natal, o Portal O Tempo Aqui, divulgou que o tempo no Acre será de sol, nuvens e chuvas pontuais, que podem ser fortes. As previsões indicam a presença de chuvas a qualquer hora, especialmente em alguns locais, onde poderão ocorrer de forma intensa, acompanhadas de temporais.

A previsão em Río Branco, Sena Madureira e Brasiléia, aponta para um clima quente e abafado, com chuvas pontuais e potencialmente fortes. Há uma média probabilidade de chuvas intensas. Os ventos serão predominantemente fracos e calmos, com rajadas moderadas, provenientes do norte e variações de noroeste e nordeste.

Nas microrregiões de Cruzeiro do Sul e Tarauacá, o tempo será quente e abafado, com chuvas pontuais, podendo ser fortes. As temperaturas nas regionais do Acre devem variar entre 23° a 33°.