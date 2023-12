O dólar rondava a estabilidade contra o real nesta quarta-feira, com investidores fazendo pausa após vendas intensas da moeda norte-americana na véspera, quando a agência de classificação de risco S&P elevou a nota de crédito do Brasil, e com o mercado no aguardo de dados de inflação dos Estados Unidos.

Às 9:11 (horário de Brasília), o dólar à vista avançava 0,03%, a R$ 4,8668 na venda. Na B3, às 9:11 (horário de Brasília), o contrato de dólar futuro de primeiro vencimento caía 0,01%, a R$ 4,8635.

Na véspera, o dólar à vista fechou o dia cotado a R$ 4,8652 na venda, em baixa de 0,78%.

O Banco Central fará nesta sessão leilão de até 16 mil contratos de swap cambial tradicional para fins de rolagem do vencimento de 1° de fevereiro de 2024.