Dólar fecha em alta em semana de decisão de juros no Brasil e nos EUA; Ibovespa cai

O Goldman Sachs projeta dois cortes de juros pelo Federal Reserve no próximo ano, adiantando sua expectativa para a primeira redução. Em relatório, o banco disse esperar um corte já no terceiro trimestre do ano que vem, enquanto as estimativas anteriores apontavam apenas para dezembro de 2024.

“O crescimento saudável e os dados do mercado de trabalho sugerem que os cortes de juros não são iminentes… Mas as melhores notícias sobre a inflação sugerem que os cortes de normalização poderiam ocorrer um pouco antes”, disse o economista Jan Hatzius, do Goldman Sachs, em nota.