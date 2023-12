Diretora de Direitos Humanos chama polícia de irresponsável no Caso da enfermeira Géssica Melo

A diretora de Direitos Humanos da prefeitura de Rio Branco, Rila Freze, se posicionou em rede social sobre a morte da enfermeira Géssica Melo Oliveira, 32 anos, após furar blitz e ser alvejado a tiros em perseguição de policiais militares na BR-317, no município de Capixaba.

Na opinião de Rila, a polícia foi irresponsável e mostrou despreparo na ocorrência. “Repudiamos veementemente o ato irresponsável e de violência da equipe de Segurança do Estado que acabou matando Géssica de Melo Oliveira. Estamos vivenciando a Campanha dos 16 dias de ativismo pelo fim da violência contra todas as mulheres, de repente nos deparamos com tamanha brutalidade, a violência ocorreu antes, durante e depois de assassinarem uma mulher. Não bastava a irresponsabilidade e despreparo dos policiais na ocorrência, que simplesmente matou uma mulher que estava doente, uma mãe, uma filha, uma irmã, uma amiga e uma profissional”, escreveu.

A representante dos direitos humanos na capital acreana citou ainda que afirmar que a vítima estava com uma arma na mão é violência moral contra Gessica. “Não bastava a irresponsabilidade e despreparo dos policiais na ocorrência, que simplesmente matou uma mulher que estava doente, uma mãe, uma filha, uma irmã, uma amiga e uma profissional. Como se não bastasse matar, estão cometendo violência moral com uma mulher que nem aqui está mais para se defender. Como Géssica estaria manuseando uma arma e dirigindo, sendo que não tinha essa habilidade?”, questionou.