Devido alagação, alunos da rede pública do Acre só terminarão ano letivo em 2024

Para milhares de alunos da rede pública estadual e da rede municipal em Rio Branco só terão o fim do ano letivo deste ano em 2024. O motivo foi o atraso provocado pela enchente do Rio Acre em vários municípios.

Na capital acreana, além da enchente do manancial, teve o transbordo de igarapés que provocou a suspensão de aulas e o atraso no fim do ano letivo. Diversas escolas também foram usadas como abrigo para as famílias moradoras dos bairros mais atingidos pela enchente e que foram desabrigadas de suas residências.

Em toda a rede estadual são mais de 144 mil alunos matriculados. A maioria vai “virar” o ano novo estudando. Para os estudantes dos municípios atingidos pela enchente o calendário escolar vai até o dia 12 de janeiro. Quem mora em município que não sofreu com a alagação, as aulas vão até o final do ano e se encerram no dia próximo dia 30. A SEE não precisou quanto do total de alunos vão ter o fim do ano letivo apenas em 2024.

Já em Rio Branco, onde, além da enchente, houve também a enxurrada de córregos e igarapés este ano, as aulas vão até mais da metade do mês de janeiro e o ano letivo só se encerra no dia 19 do próximo mês. Vale ressaltar que no Brasil, os municípios são responsáveis pela educação infantil. Na capital acreana, são mais de 20 mil crianças matriculadas nas escolas.